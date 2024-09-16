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Курс валют НБУ на 16 сентября

Курс валют НБУ на 16 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 16 сентября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 15 сентября, достиг уровня 41.3171 за 1 доллар.

Евро подорожал на 34 коп до 45.7959 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 39 коп до 54.2080 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 44 коп до 48.7748 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 10 коп до 10.6738 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.317100 +0.0428
EUR Евро 45.795900 +0.3364
GBP Фунт стерлингов 54.208000 +0.3863
CHF Швейцарский франк 48.774800 +0.4442
PLN Польский злотый 10.673800 +0.0977

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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