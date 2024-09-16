Курс валют НБУ на 16 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 16 сентября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 15 сентября, достиг уровня 41.3171 за 1 доллар.

Евро подорожал на 34 коп до 45.7959 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 39 коп до 54.2080 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 44 коп до 48.7748 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 10 коп до 10.6738 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.317 100 EUR Евро 45.795 900 GBP Фунт стерлингов 54.208 000 CHF Швейцарский франк 48.774 800 PLN Польский злотый 10.673 800

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.