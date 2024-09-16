Курс валют НБУ на 16 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 16 сентября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 15 сентября, достиг уровня 41.3171 за 1 доллар.
Евро подорожал на 34 коп до 45.7959 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 39 коп до 54.2080 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 44 коп до 48.7748 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 10 коп до 10.6738 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.317100
|EUR
|Евро
|45.795900
|GBP
|Фунт стерлингов
|54.208000
|CHF
|Швейцарский франк
|48.774800
|PLN
|Польский злотый
|10.673800
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.