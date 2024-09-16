Трамп після стрілянини подякував Секретній службі, що його вберегли

Кандидат у президенти США Дональд Трамп після ситуації зі стріляниною у міжнародному гольфклубі подякував Секретній службі за те, що він залишився у безпеці.﻿﻿ Про це він написав у власній соцмережі Truth, повідомляє Українська правда.

"Я хотів би подякувати всім за вашу турботу і добрі побажання – це був, безумовно, цікавий день! Найголовніше, я хочу подякувати Секретній службі США, шерифу Ріку Бредшоу та його офісу хоробрих і відданих патріотів, а також усім правоохоронним органам за неймовірну роботу, виконану сьогодні в Trump International, щоб забезпечити мені, 45-му президенту Сполучених Штатів і кандидату від Республіканської партії на майбутніх президентських виборах, безпеку" , – написав він.

Трамп підкреслив, що "робота була виконана на високому рівні" і що він дуже пишається тим, що він американець.

Раніше повідомлялося, що 15 вересня неподалік гольф-клубу кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа Trump West Palm Beach у Флориді сталася стрілянина. ЗМІ писали що, що політик у цей час був у клубі. За словами джерел, стрілянина була не по Трампу, стрільці цілилися один в одного. Кандидат у президенти жодним чином не постраждав.

Водночас спецслужби, зокрема ФБР, повідомили, що після цієї стрілянини розслідують можливий замах на Трампа.

Президент США Джо Байден високо оцінив роботу Секретної служби та правоохоронних органів після цього інциденту, заявивши, що відчув "полегшення", почувши, що Трамп не постраждав.

Видання CNN повідомило, що підозрюваного в імовірній спробі замаху на Трампа Райана Веслі Рута затримали. Видання також зазначило, що він висловлював у соцмережах підтримку Україні після вторгнення Росії.

Трамп дістав поранення вуха під час замаху на нього на передвиборчому мітингу в Пенсільванії 13 липня.