Трамп после стрельбы поблагодарил Секретную службу, что его уберегли

Кандидат в президенты США Дональд Трамп после ситуации со стрельбой в международном гольфклубе поблагодарил Секретную службу за то, что он остался в безопасности.﻿﻿ Об этом политик написал в собственной соцсети Truth, сообщает Украинская правда.

"Я хотел бы поблагодарить всех за вашу заботу и добрые пожелания – это был, безусловно, интересный день! Самое главное, я хочу поблагодарить Секретную службу США, шерифа Рика Брэдшоу и его офис храбрых и преданных патриотов, а также все правоохранительные органы за невероятную работу, проделанную сегодня в Trump International, чтобы обеспечить мне, 45-му президенту Соединенных Штатов и кандидату от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах, безопасность" , – написал он.

Трамп подчеркнул, что "работа была выполнена на высоком уровне" и что он очень гордится тем, что он американец.

Ранее сообщалось, что 15 сентября неподалеку гольф-клуба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Trump West Palm Beach во Флориде произошла стрельба. СМИ писали что, что политик в это время был в клубе. По словам источников, стрельба была не по Трампу, стрелки целились друг в друга. Кандидат в президенты никоим образом не пострадал.

В то же время спецслужбы, в частности ФБР, сообщили, что после этой стрельбы расследуют возможное покушение на Трампа.

Президент США Джо Байден высоко оценил работу Секретной службы и правоохранительных органов после этого инцидента, заявив, что почувствовал "облегчение", услышав, что Трамп не пострадал.

Издание CNN сообщило, что подозреваемого в предполагаемой попытке покушения на Трампа Райана Уэсли Рута задержали. Издание также отметило, что он выражал в соцсетях поддержку Украине после вторжения России.

Трамп получил ранение уха во время покушения на него на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля.