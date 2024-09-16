Нічна атака "Шахедів": ППО збила 53 безпілотники, ще три – впали

У ніч на 16 вересня війська РФ атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Основним напрямком удару була Київщина. Сили протиповітряної оборони збили 53 "Шахеди", ще три – локаційно втрачені та, ймовірно, впали.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Атака "Шахедів" тривала з 20:00 неділі по 6:00 понеділка. Всього зафіксовано 56 ударних БплА, які запустили з Курська та Єйська (РФ).

"В результаті протиповітряного бою збито 53 ворожі ударні БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Ще три ворожі безпілотники локаційно втрачені у кількох регіонах, попередньо без постраждалих та наслідків" , – йдеться в повідомленні.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.