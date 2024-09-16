Ночная атака "Шахедов": ПВО сбила 53 беспилотника, еще три – упали

В ночь на 16 сентября войска РФ атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. Основным направлением удара была Киевщина. Силы противовоздушной обороны сбили 53 "Шахеда", еще три – локационно потеряны и, вероятно, упали.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Атака "Шахедов" продолжалась с 20:00 по 6:00 понедельника. Всего зафиксировано 56 ударных БплА, которые были запущены из Курска и Ейска (РФ).

"В результате противовоздушного боя сбиты 53 вражеских ударных БпЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях. Еще три вражеских беспилотника локационно потеряны в нескольких регионах, предварительно без пострадавших и последствий" , – говорится в сообщении.﻿

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.