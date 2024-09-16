Vodafone розпочала продаж мобільних номерів з новим кодом

Компанія Vodafone Україна розпочала продажі номерів з новим кодом - 075. Вони доступні до замовлення на сайті або у застосунку My Vodafone, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба мобільного оператора.

Що відомо про новий код

У компанії розповіли, що продаж номерів з новим кодом - 075 - вже розпочато. Вони доступні:

на сайті оператора

у застосунку My Vodafone

Уточнюється, що у мережі магазинів Vodafone нові номери можна як підключити на умовах контракту, так і змінити (якщо є діючий номер передплати).

"Наразі клієнти можуть обрати наявні номери з діапазонів (075)1ххххххх - (075)4хххххх. Згодом перелік номерів, доступних для замовлення або покупки, буде розширюватись" , - додали у прес-службі Vodafone.

Зазначається, що станом на зараз Vodafone вже має в розпорядженні чотири номерні коди: 050, 066, 095, 099.

"Додатковий ресурс нумерації значно збільшує вибір бажаної комбінації цифр для нових та діючих абонентів" , - впевнені у компанії.

Як обрати новий номер

Обрати собі номер з-поміж наявних клієнти Vodafone можуть:

у точках продажу

за допомогою сторінки "Вибір номера﻿" на сайті Vodafone

У компанії уточнили, що сервіс дозволяє не тільки підібрати, але й резервувати бажаний номер, який відповідає потрібним критеріям:

підбір за маскою: конструктор, що дозволяє гнучко задати параметри пошуку (наприклад, вказати 5ХХХ111 і отримати номери саме з такими цифрами)

підбір за датою: всі варіанти номерів, які співпадають з датою якоїсь події

улюблене число: 3-4 однакові чи не однакові цифри, що стоять поруч в будь-якому місці номера, наприклад, всі варіанти з 123

схожий номер: пул номерів, схожих на запропонований користувачем

виключити цифри: номери, які не містять конкретних цифр

слово в номері: дозволяє "закодувати" улюблене слово в номер (для цього потрібно написати його кирилицею або латиницею як на клавіатурі старого кнопкового телефону)

всі номери: система сама пропонує рендомні варіанти красивих номерів (не треба вказувати ніяких параметрів)

Наголошується водночас, що власники деяких пристроїв Apple не зможуть надсилати SMS на номери 075ххххххх.

Йдеться про смартфони, які:

або не оновилися до IOS 17.6 (реліз 31.07.2024)

або не мають такої можливості (IPhone 8 та моделі попередніх серій)

Популярні тарифи

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що мобільний оператор Vodafone підвищив вартість деяких тарифів. Разом із тим було змінено наповненість тарифних пакетів.

Для того, щоб підключити місячний тариф, потрібно поповнити рахунок на необхідну суму й активувати пакет послуг.