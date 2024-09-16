Vodafone начала продажи мобильных номеров с новым кодом

Компания Vodafone Украина начала продажи номеров с новым кодом - 075. Они доступны к заказу на сайте или в приложении My Vodafone, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Что известно о новом коде

В компании рассказали, что продажа номеров с новым кодом - 075 - уже началась. Они доступны:

на сайте оператора

в приложении My Vodafone

Уточняется, что в сети магазинов Vodafone новые номера можно подключить как на условиях контракта, так и сменить (если есть действующий номер подписки).

"В настоящее время клиенты могут выбрать имеющиеся номера из диапазонов (075)1ххххххх - (075)4хххххх. Позже перечень номеров, доступных для заказа или покупки, будет расширяться" , - добавили в пресс-службе Vodafone.

Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день Vodafone уже располагает четырьмя номерными кодами: 050, 066, 095, 099.

"Дополнительный ресурс нумерации значительно увеличивает выбор желаемого сочетания цифр для новых и действующих абонентов" , - уверены в компании.

Как выбрать новый номер

Выбрать номер из существующих клиенты Vodafone могут:

в точках продаж

с помощью страницы "Вибір номера﻿" на сайте Vodafone

В компании уточнили, что сервис позволяет не только подобрать, но и резервировать желаемый номер, отвечающий нужным критериям:

подбор по маске: конструктор, позволяющий гибко задать параметры поиска (например, указать 5ХХХ111 и получить номера именно с такими цифрами)

подбор по дате: все варианты номеров, совпадающих с датой какого-либо события

любимое число: 3-4 одинаковые или не одинаковые цифры, стоящие рядом в любом месте номера, например, все варианты из 123

похожий номер: пул номеров, похожих на предложенный пользователем

исключить цифры: номера, не содержащие конкретные цифры

слово в номере: позволяет "закодировать" любимое слово в номер (для этого нужно написать его кириллицей или латиницей как на клавиатуре старого кнопочного телефона)

все номера: система сама предлагает рендомные варианты красивых номеров (не нужно указывать никаких параметров)

Отмечается, что владельцы некоторых устройств Apple не смогут отправлять SMS на номера 075ххххххх.

Речь идет о смартфонах, которые:

или не обновились до IOS 17.6 (релиз 31.07.2024)

или не имеют такой возможности (iPhone 8 и модели предыдущих серий)

Популярные тарифы

Напомним, ранее мы рассказывали, что мобильный оператор Vodafone повысил стоимость некоторых тарифов. Вместе с тем была изменена наполненность тарифных пакетов.

Для того чтобы подключить месячный тариф, нужно пополнить счет на необходимую сумму и активировать пакет услуг.