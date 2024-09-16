Очільник МЗС Польщі про ексгумацію жертві Волині: Не думаю, що просимо забагато
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Варшава не висуває надмірних вимог до Києва в історичних суперечках, та що поки зарано "залишити історію історикам", повідомляє Європейська правда.
Відповідаючи на запитання про нове загострення суперечок між Польщею та Україною в історичних питаннях, Сікорський зазначив, що політичні спекуляції на цих темах варто припинити, проте поховання загиблих під час етнічних чисток на Волині є християнським обов’язком.
"Ми не хочемо робити з цього політику. Але для Польщі це – гостре політичне питання, тому що ці поляки мають нащадків. Все населення цих територій було депортоване на територію сучасної Польщі. Ці люди мають родичів, які вони голосують на виборах. Тому це – політичне питання.
Жертв цієї різанини треба поховати по-християнськи. Це – все, що ми просимо", – пояснив він.
На його думку, це питання не вийде "залишити історикам", доки не відбулося ексгумацій і належних поховань.
Сікорський не дав прямої відповіді, чи може вийти так, що принципово різне ставлення Польщі та України до постатей Степана Бандери і Романа Шухевича стане перешкодою для вступу України у ЄС.
"Це ви ставите таке питання, а не я. А я кажу, що вам знадобляться друзі. Вони потрібні вам зараз. І вони знадобляться вам у процесі вступу до ЄС.
А ми просимо вас про повагу до наших загиблих. Я не думаю, що ми просимо забагато", – сказав міністр закордонних справ Польщі.