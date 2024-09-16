Глава МИД Польши об эксгумации жертв Волыни: Не думаю, что мы много просим

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Варшава не выдвигает чрезмерных требований к Киеву в исторических спорах и что пока рано "оставлять историю историкам", сообщает Европейская правда.

Отвечая на вопрос о новом обострении споров между Польшей и Украиной в исторических вопросах, Сикорский отметил, что политические спекуляции на этих темах следует прекратить, однако захоронение погибших во время этнических чисток на Волыни является христианским долгом.

"Мы не хотим делать из этого политику. Но для Польши это – острый политический вопрос, потому что эти поляки имеют потомков. Все население этих территорий было депортировано на территорию современной Польши. Эти люди имеют родственников, за которых они голосуют на выборах. Поэтому это – политический вопрос.

Жертв этой резни надо похоронить по-христиански. Это – все, что мы просим" , – пояснил он.

По его мнению, этот вопрос не получится "оставить историкам", пока не произошло эксгумаций и надлежащих захоронений.

Сикорский не дал прямого ответа, может ли получиться так, что принципиально разное отношение Польши и Украины к фигурам Степана Бандеры и Романа Шухевича станет препятствием для вступления Украины в ЕС.

"Это вы задаете такой вопрос, а не я. А я говорю, что вам понадобятся друзья. Они нужны вам сейчас. И они понадобятся вам в процессе вступления в ЕС.