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"Нафтогаз" з початку року заплатив податків на понад 60 млрд грн

"Нафтогаз" з початку року заплатив податків на понад 60 млрд грн
Фото: Facebook

За вісім місяців 2024 року група Нафтогаз сплатила до державного бюджету 56,5 млрд грн, повідомляє Економічна правда.

Енергокомпанія пише, що це понад 7% всіх платежів, що контролюються Державною податковою службою України.

Ще 4,3 млрд грн було спрямовано у місцеві бюджети.

"У серпні підприємства групи перерахували до державного бюджету 7,2 млрд грн, ще близько 600 млн грн – до місцевих бюджетів", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

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