"Нафтогаз" з початку року заплатив податків на понад 60 млрд грн
За вісім місяців 2024 року група Нафтогаз сплатила до державного бюджету 56,5 млрд грн, повідомляє Економічна правда.
Енергокомпанія пише, що це понад 7% всіх платежів, що контролюються Державною податковою службою України.
Ще 4,3 млрд грн було спрямовано у місцеві бюджети.
"У серпні підприємства групи перерахували до державного бюджету 7,2 млрд грн, ще близько 600 млн грн – до місцевих бюджетів", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.