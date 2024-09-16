"Нафтогаз" с начала года заплатил налогов на более 60 млрд грн
За восемь месяцев 2024 года группа Нафтогаз уплатила в государственный бюджет 56,5 млрд грн, сообщает Экономическая правда.
Энергокомпания пишет, что это более 7% всех платежей, контролируемых Государственной налоговой службой Украины.
Еще 4,3 млрд грн было направлено в местные бюджеты.
"В августе предприятия группы перечислили в государственный бюджет 7,2 млрд грн, еще около 600 млн грн - в местные бюджеты", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.