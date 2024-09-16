"Нафтогаз" с начала года заплатил налогов на более 60 млрд грн

За восемь месяцев 2024 года группа Нафтогаз уплатила в государственный бюджет 56,5 млрд грн, сообщает Экономическая правда.

Энергокомпания пишет, что это более 7% всех платежей, контролируемых Государственной налоговой службой Украины.

Еще 4,3 млрд грн было направлено в местные бюджеты.