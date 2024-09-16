Туреччина випробувала власну систему ППО "Сталевий купол"

У Туреччині завершилися випробування "Сталевого купола" - системи ППО SİPER, робота якої передбачає планування та координацію протиповітряної оборони. Про це заявив голова директорату оборонної промисловості Туреччини Халюк Гьоргюн, повідомляє Укрінформ.

"Цей проєкт [...] є однією із найбільших інвестицій у безпеку нашої країни. Система SIPER забезпечує ефективний захист на великій відстані та великій висоті, посилює нашу мету щодо повного незалежного захисту кордонів нашої країни як залізним щитом" , - сказав він.

???????? #GÖKVATAN’ımızın yılmaz savunucusu,????#ÇELİKKUBBE’mizin gurur kaynağı #SİPER!????



Savunma sanayimizin milli gururu #SİPER Ürün-2 sistemi, başarıyla gerçekleştirdiği atışıyla bir kez daha Türkiye’mizin gökyüzündeki caydırıcı gücünü gözler önüne serdi! ????????



Başkanlığımız… pic.twitter.com/LAt7znXctK — Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) September 15, 2024

Система SİPER буде здатна вражати винищувачі, крилаті ракети та боєприпаси класу "повітря-земля", на пізніших етапах будуть проведені дослідження для отримання можливості вражати балістичні ракети.

Перші системи планують поставити на озброєння до кінця цього року.

У серпні цього року Туреччина повідомила про намір створити власну протиракетну систему під назвою "Сталевий купол", аби об’єднати системи протиповітряної оборони, різні датчики та озброєння в єдину систему.