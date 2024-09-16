Туреччина випробувала власну систему ППО "Сталевий купол"
У Туреччині завершилися випробування "Сталевого купола" - системи ППО SİPER, робота якої передбачає планування та координацію протиповітряної оборони. Про це заявив голова директорату оборонної промисловості Туреччини Халюк Гьоргюн, повідомляє Укрінформ.
"Цей проєкт [...] є однією із найбільших інвестицій у безпеку нашої країни. Система SIPER забезпечує ефективний захист на великій відстані та великій висоті, посилює нашу мету щодо повного незалежного захисту кордонів нашої країни як залізним щитом", - сказав він.
Система SİPER буде здатна вражати винищувачі, крилаті ракети та боєприпаси класу "повітря-земля", на пізніших етапах будуть проведені дослідження для отримання можливості вражати балістичні ракети.
Перші системи планують поставити на озброєння до кінця цього року.
У серпні цього року Туреччина повідомила про намір створити власну протиракетну систему під назвою "Сталевий купол", аби об’єднати системи протиповітряної оборони, різні датчики та озброєння в єдину систему.