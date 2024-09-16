Турция испытала собственную систему ПВО "Стальной купол"
В Турции завершились испытания "Стального купола" - системы ПВО SİPER, работа которой предполагает планирование и координацию противовоздушной обороны. Об этом заявил глава директората оборонной промышленности Турции Халюк Гергюн, сообщает Укринформ.
"Этот проект [...] является одной из самых больших инвестиций в безопасность нашей страны. Система SIPER обеспечивает эффективную защиту на большом расстоянии и большой высоте, усиливает нашу цель относительно полной независимой защиты границ нашей страны как железного щита", - сказал он.
Система SİPER будет способна поражать истребители, крылатые ракеты и боеприпасы класса "воздух-земля", на более поздних этапах будут проведены исследования для получения возможности поражать баллистические ракеты.
Первые системы планируют поставить на вооружение до конца этого года.
В августе этого года Турция сообщила о намерении создать собственную противоракетную систему под названием "Стальной купол", чтобы объединить системы противовоздушной обороны, различные датчики и вооружения в единую систему.