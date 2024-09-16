Турция испытала собственную систему ПВО "Стальной купол"

В Турции завершились испытания "Стального купола" - системы ПВО SİPER, работа которой предполагает планирование и координацию противовоздушной обороны. Об этом заявил глава директората оборонной промышленности Турции Халюк Гергюн, сообщает Укринформ.

"Этот проект [...] является одной из самых больших инвестиций в безопасность нашей страны. Система SIPER обеспечивает эффективную защиту на большом расстоянии и большой высоте, усиливает нашу цель относительно полной независимой защиты границ нашей страны как железного щита" , - сказал он.

???????? #GÖKVATAN 'ımızın yılmaz savunucusu,???? #ÇELİKKUBBE 'mizin gurur kaynağı #SİPER !????



Savunma sanayimizin milli gururu #SİPER Ürün-2 sistemi, başarıyla gerçekleştirdiği atışıyla bir kez daha Türkiye'mizin gökyüzündeki caydırıcı gücünü gözler! ????????



Başkanlığımız… pic.twitter.com/LAt7znXctK – Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) September 15, 2024

Система SİPER будет способна поражать истребители, крылатые ракеты и боеприпасы класса "воздух-земля", на более поздних этапах будут проведены исследования для получения возможности поражать баллистические ракеты.

Первые системы планируют поставить на вооружение до конца этого года.

В августе этого года Турция сообщила о намерении создать собственную противоракетную систему под названием "Стальной купол", чтобы объединить системы противовоздушной обороны, различные датчики и вооружения в единую систему.