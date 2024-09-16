Більшість випадків обходу санкції РФ через Туреччину припинили – посол

Більшість потоків з Туреччини до Росії в обхід міжнародних санкцій вдалося припинити. У цьому зацікавлена і турецька сторона, щоб не потрапити під вторинні санкції.﻿ Про це розповів посол України в Туреччині Василь Боднар, пише Роман Кот, РБК-Україна.

Як зазначив посол, у Туреччини дуже специфічна позиція щодо санкційної політики. Туреччина приєднується тільки до тих санкцій, які запроваджені ООН або Радою безпеки ООН.

"Відповідно, санкції, запроваджені Європейським Союзом і Сполученими Штатами або іншими інституціями, вони вважаються для Туреччини необов'язковими. Така політика функціонує з 2014 року" , - сказав він.

За його словами, Україна постійно веде діалог з Туреччиною з цього приводу, спонукаючи її до більш проактивної позиції в цьому плані, зокрема щодо уникнення обходу санкцій.

Боднар розповів, що питання досить актуальне було в 2022-2023 роках, коли російська сторона намагалася вивозити крадене зерно з тимчасово окупованих територій України через Туреччину на інші ринки або до Туреччини. Коли західні компанії намагалися перевозити продукцію подвійного призначення, електроніку або інші товари до Росії через територію Туреччини.

"На сьогодні більшість цих потоків вдалося припинити. В цьому процесі зацікавлена і турецька сторона, щоб не потрапити під вторинні санкції. У нас налагоджений двосторонній діалог з цього приводу. Вже були в Туреччині відповідні делегації, які мали комунікації з більшістю органів влади, причетних до закордонної торгівлі, з банківським сектором. Ми також мали певні комунікації з бізнесовими структурами, які цілком декларують готовність співпрацювати з тим, щоб уникати тих компаній чи пропозицій, які стосуються обходу санкцій" , – сказав посол.

Боднар визнав, що "не все відразу вдається зробити, це правда". З його словами, кожен кейс має свій унікальний випадок і шлях.

"І тут є не тільки Туреччина-Росія, тут є ще й четверті чи п'яті країни, тобто можливі постачання до Грузії чи Казахстану, які потім можуть не доїхати до цих країн, або реципієнтом є саме країна-агресор. Тому з кожною з компаній, з кожним кейсом ми дуже детально працюємо. Механізмів тут доволі багато, але основний - це двосторонній діалог, взаєморозуміння і взаємодовіра" , - додав посол.

Нагадаємо, Туреччина є однією з країн, які допомагають Росії підтримувати свою економіку та військову машину. У серпні США попередили Туреччину про наслідки за експорт військового обладнання на Росію. Вашингтон вимагає припинити постачання мікросхем та інших деталей, що використовуються в російській військовій техніці.