Большинство случаев обхода санкции РФ через Турцию прекратили – посол

Большинство потоков из Турции в Россию в обход международных санкций удалось остановить. В этом заинтересована и турецкая сторона, чтобы не попасть под вторичные санкции.﻿ Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, пишет Роман Кот, РБК-Украина.

Как отметил посол, у Турции очень специфическая позиция по санкционной политике. Турция присоединяется только к санкциям, введенным ООН или Советом безопасности ООН.

"Соответственно санкции, введенные Европейским Союзом и Соединенными Штатами или другими институтами, они считаются для Турции необязательными. Такая политика функционирует с 2014 года" , - сказал он.

По его словам, Украина постоянно ведет диалог с Турцией по этому поводу, побуждая ее к более проактивной позиции в этом плане, в частности, в отношении обхода санкций.

Боднар рассказал, что вопрос достаточно актуален был в 2022-2023 годах, когда российская сторона пыталась вывозить краденое зерно с временно оккупированных территорий Украины через Турцию на другие рынки или в Турцию. Когда западные компании пытались перевозить продукцию двойного назначения, электронику или другие товары в Россию через территорию Турции.

"На сегодняшний день большинство этих потоков удалось прекратить. В этом процессе заинтересована и турецкая сторона, чтобы не попасть во вторичные санкции. У нас налажен двусторонний диалог по этому поводу. Уже были в Турции соответствующие делегации, которые имели коммуникации с большинством органов власти, причастных к зарубежной торговли, с банковским сектором. Мы также имели определенные коммуникации с бизнес-структурами, которые полностью декларируют готовность сотрудничать с тем, чтобы избегать тех компаний или предложений, которые касаются обхода санкций" , – рассказал посол.

Боднарь признал, что "не все сразу получается сделать, это правда". По его словам, у каждого кейса есть свой уникальный случай и путь.

"И здесь есть не только Турция-Россия, здесь есть еще и четвертые или пятые страны, то есть возможные поставки в Грузию или Казахстан, которые потом могут не доехать до этих стран, или реципиентом является именно страна-агрессор. Поэтому с каждой из компаний, с каждым кейсом мы очень подробно работаем. Механизмов здесь достаточно много, но основной – это двусторонний диалог, взаимопонимание и взаимодоверие" , – добавил посол.

Напомним, Турция является одной из стран, помогающих России поддерживать свою экономику и военную машину. В августе США предупредили Турцию о последствиях экспорта военного оборудования в Россию. Вашингтон требует прекратить снабжение микросхем и других деталей, используемых в российской военной технике.