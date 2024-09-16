Комітет ВР повернув у податковий законопроєкт 50% податку для банків – нардеп
Податковий комітет Верховної Ради рекомендував до повторного першого читання нову версію урядового законопроєкту про підвищення податків №11416-д. Про це заявив нардеп Ярослав Железняк, повідомляє Економічна правда.
Так, оновлена версія пакета податків передбачає наступні норми:
- підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
- збільшення податків на 1-2 групу ФОП;
- авансові внески на АЗС;
- 1% на всіх форм ФОП 3-ї групи;
- 25% прибутку на фінустанови;
- помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);
- 50% податок на прибуток банків у 2024 році.
На цей рік такі податкові зміни принесуть держбюджету 58 млрд у 2024 році, та 137 млрд грн в наступному 2025 році.
Крім того, за його словами, Мінфін все ж погодився на податок для банків.
Раніше НБУ та Мінфін виступали категорично проти 50% оподаткування прибутків банків.