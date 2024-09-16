Комітет ВР повернув у податковий законопроєкт 50% податку для банків – нардеп

Податковий комітет Верховної Ради рекомендував до повторного першого читання нову версію урядового законопроєкту про підвищення податків №11416-д.﻿ Про це заявив нардеп Ярослав Железняк, повідомляє Економічна правда.

Так, оновлена версія пакета податків передбачає наступні норми:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

збільшення податків на 1-2 групу ФОП;

авансові внески на АЗС;

1% на всіх форм ФОП 3-ї групи;

25% прибутку на фінустанови;

помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);

50% податок на прибуток банків у 2024 році.

На цей рік такі податкові зміни принесуть держбюджету 58 млрд у 2024 році, та 137 млрд грн в наступному 2025 році.

Крім того, за його словами, Мінфін все ж погодився на податок для банків.

Раніше НБУ та Мінфін виступали категорично проти 50% оподаткування прибутків банків.