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Комитет ВР вернул в налоговый законопроект 50% налога для банков – нардеп

Комитет ВР вернул в налоговый законопроект 50% налога для банков – нардеп
Фото: Pixabay

Налоговый комитет Верховной Рады рекомендовал к повторному первому чтению новую версию правительственного законопроекта о повышении налогов №11416-д.﻿ Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк, сообщает Экономическая правда.

Так, обновленная версия пакета налогов предусматривает следующие нормы:

  • повышение военного сбора с 1,5% до 5%;
  • увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП;
  • авансовые взносы на АЗС;
  • 1% на всех форм ФЛП 3-й группы;
  • 25% прибыли на финучреждения;
  • помесячная отчетность НДФЛ (для эконом.бронирования);
  • 50% налог на прибыль банков в 2024 году.

На этот год такие налоговые изменения принесут госбюджету 58 млрд в 2024 году, и 137 млрд грн в следующем 2025 году.

Кроме того, по его словам, Минфин все же согласился на налог для банков.

Ранее НБУ и Минфин выступали категорически против 50% налогообложения прибыли банков.

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