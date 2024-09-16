Комитет ВР вернул в налоговый законопроект 50% налога для банков – нардеп
Налоговый комитет Верховной Рады рекомендовал к повторному первому чтению новую версию правительственного законопроекта о повышении налогов №11416-д. Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк, сообщает Экономическая правда.
Так, обновленная версия пакета налогов предусматривает следующие нормы:
- повышение военного сбора с 1,5% до 5%;
- увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП;
- авансовые взносы на АЗС;
- 1% на всех форм ФЛП 3-й группы;
- 25% прибыли на финучреждения;
- помесячная отчетность НДФЛ (для эконом.бронирования);
- 50% налог на прибыль банков в 2024 году.
На этот год такие налоговые изменения принесут госбюджету 58 млрд в 2024 году, и 137 млрд грн в следующем 2025 году.
Кроме того, по его словам, Минфин все же согласился на налог для банков.
Ранее НБУ и Минфин выступали категорически против 50% налогообложения прибыли банков.