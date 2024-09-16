Комитет ВР вернул в налоговый законопроект 50% налога для банков – нардеп

Налоговый комитет Верховной Рады рекомендовал к повторному первому чтению новую версию правительственного законопроекта о повышении налогов №11416-д.﻿ Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк, сообщает Экономическая правда.

Так, обновленная версия пакета налогов предусматривает следующие нормы:

повышение военного сбора с 1,5% до 5%;

увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП;

авансовые взносы на АЗС;

1% на всех форм ФЛП 3-й группы;

25% прибыли на финучреждения;

помесячная отчетность НДФЛ (для эконом.бронирования);

50% налог на прибыль банков в 2024 году.

На этот год такие налоговые изменения принесут госбюджету 58 млрд в 2024 году, и 137 млрд грн в следующем 2025 году.

Кроме того, по его словам, Минфин все же согласился на налог для банков.

Ранее НБУ и Минфин выступали категорически против 50% налогообложения прибыли банков.