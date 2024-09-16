Окупанти намагаються обійти Покровськ та вдарити по флангах – військовий

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що понад тиждень противник робить спроби обійти Покровськ та вдарити по флангах, повідомляє Еспресо TV.

"На Покровському напрямку ситуація є напруженою, але контрольованою. За минулу добу, 15 вересня, на позиціях 59-ї бригади противник здійснив 10 спроб штурму, також було 160 скидів з дронів, трохи більше за кількістю відбулося обстрілів наших позицій. Тобто уявіть цей жах, який постійно є на полі бою" , - прокоментував офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади.

За його словами, ворог безперервно проводить розвідку по всій лінії фронту у пошуках слабких місць у нашій обороні.

"Зараз противник націлився на знищення інфраструктури Покровська, руйнуючи шляхопроводи. У загарбника завжди була така тактика ведення війни – знищити, а потім намагатися туди увійти. Наразі вже понад тиждень росіяни роблять спроби обійти Покровськ та вдарити по флангах, це північ та південь, де вони сконцентрували свою найбільш потужну силу.

Насамперед окупант своєю піхотою намагається прорвати нашу оборону, діє все тими ж малими піхотними групами. Наша задача – виявляти такі групи та знищувати, що ми й робимо" , - резюмував Сергій Цехоцький.

Нагадаємо, 12 вересня очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що російський ворог перебив водопостачання до Покровська Донецької області. Через атаку не працює модульна фільтрувальна станція, відновити її роботу наразі неможливо.

13 вересня рано вранці росіяни пошкодили першим ударом шляхопровід "Східний" у Покровську на Донеччині. Ввечері черговим ударом росіян шляхопровід був зруйнований.