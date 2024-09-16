Оккупанты пытаются обойти Покровск и ударить по флангам – военный

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий отметил, что более недели противник предпринимает попытки обойти Покровск и ударить по флангам, сообщает Эспрессо TV.

"На Покровском направлении ситуация напряженная, но контролируемая. За минувшие сутки, 15 сентября, на позициях 59-й бригады противник совершил 10 попыток штурма, также было 160 сбросов с дронов, чуть больше по количеству произошло обстрелов наших позиций. То есть представьте этот ужас , который постоянно находится в поле боя" , - прокомментировал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады.

По его словам, враг непрерывно ведет разведку по всей линии фронта в поисках слабых мест в нашей обороне.

"Сейчас противник нацелился на уничтожение инфраструктуры Покровска, разрушая путепроводы. У захватчика всегда была такая тактика ведения войны – уничтожить, а затем пытаться туда войти. Сейчас уже более недели россияне предпринимают попытки обойти Покровск и ударить по флангам, это север и юг, где они сконцентрировали свою наиболее мощную силу.

Прежде всего, оккупант своей пехотой пытается прорвать нашу оборону, действует все теми же малыми пехотными группами. Наша задача – выявлять такие группы и уничтожать, что мы делаем" , - резюмировал Сергей Цехоцкий.

Напомним, 12 сентября глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что российский враг перебил водоснабжение в Покровск Донецкой области. Из-за атаки не работает модульная фильтровальная станция, возобновить ее работу пока невозможно.

13 сентября рано утром россияне повредили первым ударом путепровод "Восточный" в Покровске Донецкой области. Вечером очередным ударом россиян путепровод был разрушен.