Окупанти посилили повітряну розвідку на півночі Харківщини на 40% – ЗСУ

Повітряна розвідка російської армії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Харків" посилилась на 40%. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев, повідомляє Укрінформ.

"Повітряна розвідка противника посилилась приблизно на 40%. Він проводить її як удень, так і вночі, і тут слід зазначити, що противник може виконувати тим самим дві мети: перша - це виявлення підрозділів Сил оборони з подальшим нанесенням вогневого ураження по позиціях та наших Силах і засобах, і друга - це розвідування маршрутів пересування для власних підрозділів. Тобто він проводить моніторинг тієї чи іншої місцевості і намагається для себе скласти оптимальний маршрут для переміщення як особового складу, так і техніки" , - сказав Саранцев.

За словами речника, у Вовчанську окупанти подекуди намагаються задіювати техніку для здійснення логістичного забезпечення і для перевезення особового складу. Також учора ввечері вони намагалися за допомогою автомобілів завезти особовий склад до Вовчанська, але техніка була виявлена й знищена частково разом з екіпажем.

"Повітряну розвідку він (ворог - ред.) здійснює і в самому місті. Крім того, намагається для себе шукати нові маршрути проведення заходів балістичного забезпечення, тому що наші FPV-дрони, м'яко кажучи, не дають спокійно жити і спокійно переміщуватися з будь-якою метою: чи то для штурмів, чи то для доставки провіанту й боєкомплекту на передові позиції" , - додав Саранцев.

Він зазначив, що станом на сьогодні найгарячішим відтинком фронту є Вовчанський напрямок. У напрямках Стариці, Липців, Глибокого та Лук'янців противник не проводить активних бойових дій через нарощення сил і проведення внутрішніх ротацій підрозділів.