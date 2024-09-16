Оккупанты усилили воздушную разведку на севере Харьковщины на 40% - ВСУ

Воздушная разведка русской армии в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Харьков" усилилась на 40%. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев, сообщает Укринформ.

"Воздушная разведка противника усилилась примерно на 40%. Он проводит ее как днем, так и ночью, и здесь следует отметить, что противник может выполнять тем самым две цели: первая – это выявление подразделений Сил обороны с последующим нанесением огневого поражения по позициям и нашим Силах и средствах, и вторая – это разведка маршрутов передвижения для собственных подразделений. То есть он проводит мониторинг той или иной местности и пытается для себя составить оптимальный маршрут для перемещения как личного состава, так и техники" , – сказал Саранцев.

По словам спикера, в Волчанске оккупанты иногда пытаются задействовать технику для осуществления логистического обеспечения и для перевозки личного состава. Также вчера вечером они пытались с помощью автомобилей завезти личный состав в Волчанск, но техника была обнаружена и уничтожена частично вместе с экипажем.

"Воздушную разведку он (враг – ред.) осуществляет и в самом городе. Кроме того, пытается для себя искать новые маршруты проведения мероприятий баллистического обеспечения, потому что наши FPV-дроны, мягко говоря, не дают спокойно жить и спокойно перемещаться с любой целью: будь то для штурмов или доставки провианта и боекомплекта на передовые позиции" , - добавил Саранцев.

Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день самым горячим отрезком фронта является Волчанское направление. В направлениях Старицы, Липцев, Глубокого и Лукьянцев противник не проводит активных боевых действий из-за наращивания сил и внутренних ротаций подразделений.