Зеленський розповів, як змусити Путіна до початку мирних переговорів

Змусити главу Кремля Володимира Путіна до початку мирних переговорів щодо України можна, змусивши росіян платити вищу ціну за війну, повідомляє Ділова столиця.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CNN.

"Якщо росіяни опиняться в небезпеці, якщо вони будуть позбавлені комфортного життя, якщо їм доведеться жити без електроенергії, як нашим людям, вони зрозуміють ціну війни і вони будуть незадоволені. Тоді вони почнуть чинити тиск на Путіна" , — сказав він.

За словами Зеленського, Путін не боїться інших країн і їхніх лідерів, але побоюється обурення населення Росії. Тому західні союзники мають допомогти Україні стати достатньо сильною, щоб вона могла позбавити росіян відчуття безпеки та комфорту. У цьому випадку Зеленський пообіцяв, що Захід побачить: Путін "сяде та розпочне переговори".

"Дипломатичні рішення хороші, якщо ти сильний. Інакше Путін навіть не братиме в цьому участі. І я думаю, що за інших обставин вони (росіяни — "ДС") не будуть зацікавлені у тому, щоб зупинити війну" , — сказав Зеленський.

При цьому він зазначив, що Україна досі не отримала дозволу від США на застосування американських далекобійних ракет для ударів по Росії. Він запевнив, що за допомогою цієї зброї Київ має намір атакувати військові бази, а не цивільну інфраструктуру.

Як повідомлялось, Україна напрацювала свій план перемоги, який президент Володимир Зеленський незабаром представить голові Білого дому Джо Байдену, віцепрезидентці США Камалі Харріс та кандидату на посаду президента від Республіканської партії Дональду Трампу.

За даними видання WSJ, західні чиновники підштовхують Україну до роздумів над "планом Б" у війні з Росією, вимагаючи, щоб Київ сформулював реалістичну мету в протистоянні з Москвою.