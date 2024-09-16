Зеленский рассказал, как принудить Путина к началу мирных переговоров

Принудить главу Кремля Владимира Путина к началу мирных переговоров по Украине можно, заставив россиян платить более высокую цену за войну, сообщает Деловая столица.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN.

"Если россияне окажутся в опасности, если они будут лишены комфортной жизни, если им придется жить без электроэнергии, как нашим людям, они поймут цену войны и они будут недовольны. Тогда они начнут оказывать давление на Путина" , — сказал он.

По Зеленский словам, Путин не боится других стран и их лидеров, но опасается возмущения населения России. Поэтому западные союзники должны помочь Украине стать достаточно сильной, чтобы она могла лишить россиян ощущения безопасности и комфорта. В этом случае Зеленский пообещал, что Запад увидит: Путин "сядет и начнет переговоры".

"Дипломатические решения хороши, если ты сильный. В противном случае Путин даже не будет принимать в этом участия. И я думаю, что при других обстоятельствах они (россияне — "ДС") не будут заинтересованы в том, чтобы остановить войну" , — сказал Зеленский.

При этом он отметил, что Украина до сих по не получила разрешения от США на применение американских дальнобойных ракет для ударов по России. Он заверил, что с помощью этого оружия Киев намерен атаковать военные базы, а не гражданскую инфраструктуру.

Как сообщалось, Украина наработала свой план победы, который президент Владимир Зеленский вскоре представит главе Белого дома Джо Байдену, вице-президенту США Камале Харрис и кандидату на пост президента от Республиканской партии Дональду Трампу.

По данным издания WSJ, западные чиновники подталкивают Украину к размышлению над "планом Б" в войне с Россией, требуя, чтобы Киев сформулировал реалистичные цели в противостоянии с Москвой.