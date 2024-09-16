Зеленський прокоментував новий замах на Трампа

Президент України Володимир Зеленський висловив "найкращі побажання" кандидату в президенту Дональду Трампу та його родині після стрілянини в гольф-клубі, де перебував американський політик перебував, повідомляє Лівий берег.

У соцмережі X Зеленський написав, що радий дізнатися про те, що політик у безпеці та не постраждав. Він висловив сподівання на те, що всі будуть у безпеці.

"Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали. Наш принцип: верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі будуть в безпеці", – сказав він.

Нагадаємо, вчора вдень у флоридському гольф-клубі, де перебував Дональд Трамп, трапилася стрілянина: агент служби безпеки відкрив вогонь по чоловіку, який просунув крізь огорожу гвинтівку. Правоохоронці вважають, що чоловік міг готувати замах на політика.

Низка медіа після інциденту поширила ім'я підозрюваного та розповіла, що той висловлював проукраїнські погляди і нібито відвідував Україну.