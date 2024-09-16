Зеленский прокомментировал новое покушение на Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский выразил "лучшие пожелания" кандидату в президенту Дональду Трампу и его семье после стрельбы в гольф-клубе, где находился американский политик, сообщает Левый берег.

В соцсети X Зеленский написал, что рад узнать, что политик в безопасности и не пострадал. Он выразил надежду, что все будут в безопасности.

"Хорошо, что подозреваемого в попытке покушения быстро задержали. Наш принцип: верховенство права превыше всего, и политическому насилию нет места нигде в мире. Искренне надеемся, что все будут в безопасности" , – сказал он.

Напомним, вчера днем во флоридском гольф-клубе, где находился Дональд Трамп, произошла стрельба: агент службы безопасности открыл огонь по мужчине, продвинувшему сквозь изгородь винтовку. Правоохранители считают, что мужчина мог готовить покушение на политика.

Ряд медиа после инцидента распространил имя подозреваемого и рассказал, что тот высказывал проукраинские взгляды и якобы посещал Украину.