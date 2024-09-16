У Кремлі відреагували на запрошення Україною МКЧХ і ООН у Курську область

Прес-секретар глави Росії Дмитро Пєсков назвав провокацією запрошення Україною представників Організації об'єднаних націй і Міжнародного Комітету Червоного Хреста відвідати території Курської області РФ, які зараз контролюються ЗСУ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило російське пропагандистське видання ТАСС.

"Ми розраховуємо на те, що подібні провокаційні заяви не будуть сприйматися адресатами. Це чистого роду провокація".

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