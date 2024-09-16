У Кремлі відреагували на запрошення Україною МКЧХ і ООН у Курську область
Прес-секретар глави Росії Дмитро Пєсков назвав провокацією запрошення Україною представників Організації об'єднаних націй і Міжнародного Комітету Червоного Хреста відвідати території Курської області РФ, які зараз контролюються ЗСУ, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило російське пропагандистське видання ТАСС.
"Ми розраховуємо на те, що подібні провокаційні заяви не будуть сприйматися адресатами. Це чистого роду провокація".
Передісторія:
- Раніше 16 вересня Міністерство закордонних справ звернулося до Організації Об'єднаних Націй і Міжнародного Комітету Червоного Хреста з проханням долучитися до заходів гуманітарного реагування в тих районах Курської області Росії, які наразі контролюють військові ЗСУ.
- 12 вересня росіяни обстріляли з артилерії Віролюбівку Костянтинівської громади Донецької області, внаслідок чого загинули троє співробітників МКЧХ, ще двоє отримали поранення. Було знищено вантажівку з гуманітарною допомогою та легковий автомобіль.
- В МКЧХ розповіли, що їхня група готувалася до роздачі дров і паливних брикетів на північ від міста Донецька, коли автомобілі, якими вони користувалися, потрапили під обстріл.