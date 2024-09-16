В Кремле отреагировали на приглашение Украиной МККК и ООН в Курскую область
Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков назвал провокацией приглашение Украиной предстателей Организации объединенных наций и Международного Комитета Красного Креста посетить территории Курской области РФ, которые сейчас контролируются ВСУ, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило российское пропагандистское издание ТАСС.
"Мы рассчитываем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистого рода провокация".
Предыстория:
- Ранее 16 сентября Министерство иностранных дел обратилось к Организации Объединенных Наций и Международному Комитету Красного Креста с просьбой присоединиться к мерам гуманитарного реагирования в тех районах Курской области России, которые сейчас контролируют военные ВСУ.
- 12 сентября россияне обстреляли из артиллерии Веролюбовку Константиновской общины Донецкой области, в результате чего погибли трое сотрудников МККК, еще двое получили ранения. Были уничтожены грузовик с гуманитарной помощью и легковой автомобиль.
- В МККК рассказали, что их группа готовилась к раздаче дров и топливных брикетов к северу от города Донецка, когда автомобили, которыми они пользовались, попали под обстрел.