Під Вугледаром підірвали основну вежу шахти "Південнодонбаська-3"

На шахті "Південнодонбаська-3 імені Сургая", яка розташована біля села Водяне на Времівському напрямку, підірвали копер (вежу) над основним стовбуром. Про це свідчить відео, яке виклали в інтернет російські окупанти, повідомляє ЛігаБізнес.

Шахта розташована між Водяним та Богоявленкою, через обстріли вона не працює з початку повномасштабного вторгнення. Російська армія захопила село Водяне на північний схід від Вугледара (Донецька область) на початку вересня. Якщо росіяни вийдуть до Богоявленки, вони зможуть відрізати Вугледар від основного маршруту постачання.

Українські військові не повідомляють про просування ворога. На неофіційній мапі порталу DeepState південно-східну частину шахти позначено червоним кольором, що означає російський контроль, решта підприємства – у сірій зоні.

Шахта імені Сургая була однією з наймолодших на Донбасі. Її здали в експлуатацію в 1985 році, а на проєктну потужність першої черги вона вийшла тільки в 1998 році. Має три горизонти, найглибший з яких становив 980 метрів.