Под Угледаром взорвали основную башню шахты "Южнодонбасская-3"

На шахте "Южнодонбасская-3 имени Сургая", расположенной возле села Водяное на Времевском направлении, взорвали копер (башню) над основным стволом. Об этом свидетельствует видео, выложенное в интернет российскими оккупантами, сообщает Лига.Бизнес.

Шахта расположена между Водяным и Богоявленкой, из-за обстрелов она не работает с начала полномасштабного вторжения. Российская армия захватила село Водяное к северо-востоку от Угледара (Донецкая область) в начале сентября. Если россияне выйдут к Богоявленке, они смогут отрезать Угледар от основного маршрута снабжения.

Украинские военные не сообщают о продвижении врага. На неофициальной карте портала DeepState юго-восточная часть шахты обозначена красным цветом, что означает российский контроль, остальная часть предприятия – в серой зоне.

Шахта имени Сургая была одной из самых молодых в Донбассе. Ее сдали в эксплуатацию в 1985 году, а на проектную мощность первой очереди она вышла только в 1998 году. Имеет три горизонта, самый глубокий из которых составлял 980 метров.