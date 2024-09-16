Один з найбільших агрохолдингів України заявив про можливе закриття

Один з найбільших агрохолдингів України "Прометей" заявив про фінансові труднощі. Група компаній скорочує штат та закриває три з 28 елеваторів, повідомляє ЛігаБізнес.

"На третьому році, війна дісталась і групи компаній "Прометей". Перші два роки ми працювали за рахунок ресурсів, які мали з довоєнного періоду, однак довго так тривати не могло. Я досі не можу повірити в те, що такий величезний холдинг, який десятки років злагоджено працював, зараз на межі закриття" , – зазначила керівниця департаменту розвитку бізнесу Олена Зинов’єва.

Один з елеваторів, що закриває Прометей, розташований у Дніпропетровській області. Його придбали влітку 2022 року.

Prometey наголошує, що фінансові труднощі виникли, зокрема, через тиск податкової служби, що не враховує тогорічну продукцію, скорочення кредитних програм для сільськогосподарської галузі та поганий врожай через спекотне літо.