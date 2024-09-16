Один из крупнейших агрохолдингов Украины заявил о возможном закрытии

Один из крупнейших агрохолдингов Украины "Прометей" заявил о финансовых трудностях. Группа компаний сокращает штат и закрывает три из 28 элеваторов, сообщает Лига.Бизнес.

"На третьем году, война добралась и до группы компаний "Прометей". Первые два года мы работали за счет ресурсов, которые имели с довоенного периода, однако долго так продолжаться не могло. Я до сих пор не могу поверить в то, что такой огромный холдинг, который десятки лет слаженно работал, сейчас на грани закрытия" , – отметила руководитель департамента развития бизнеса Елена Зиновьева.

Один из элеваторов, которые закрывает "Прометей", находится в Днепропетровской области. Его приобрели летом 2022 года.

Prometey отмечает, что финансовые трудности возникли, в частности, из-за давления налоговой службы, не учитывающей прошлогоднюю продукцию, сокращения кредитных программ для сельскохозяйственной отрасли и плохого урожая из-за жаркого лета.