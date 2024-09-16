Бюджетний комітет ВР підтримав реформу Рахункової палати – нардеп
Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав в першому читанні законопроєкт № 10044-д про реформу Рахункової палати. Про це заявив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, повідомляє Економічна правда.
Железняк також перерахував, що передбачає реформа:
- Розширення мандату на усі публічні фінанси (бюджети ОМС, кошти ДП і позабюджетні фонди),
- Посилення фінансової, політичної та адміністративної незалежності РП,
- Прозорий конкурс на членів РП з вирішальним голосом міжнародних експертів,
- Формальні парламентські процедури для розгляду звітів та моніторингу виконання рекомендацій
- Рахункова палата буде мати 11 (замість 13 зараз) членів
- Впровадження періодичного зовнішнього оцінювання незалежними експертами з міжнародним досвідом аудиту.
"Це є вимогою МВФ та США", - додав депутат.
Нагадаємо, під час аудиту Рахункової палати встановлено, що 3,36 мільярда грн, виділених на закупівлю безпілотних систем, було використано з порушенням нормативно-правових актів.