Бюджетний комітет ВР підтримав реформу Рахункової палати – нардеп

Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав в першому читанні законопроєкт № 10044-д про реформу Рахункової палати.﻿ Про це заявив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, повідомляє Економічна правда.

Железняк також перерахував, що передбачає реформа:

Розширення мандату на усі публічні фінанси (бюджети ОМС, кошти ДП і позабюджетні фонди),

Посилення фінансової, політичної та адміністративної незалежності РП,

Прозорий конкурс на членів РП з вирішальним голосом міжнародних експертів,

Формальні парламентські процедури для розгляду звітів та моніторингу виконання рекомендацій

Рахункова палата буде мати 11 (замість 13 зараз) членів

Впровадження періодичного зовнішнього оцінювання незалежними експертами з міжнародним досвідом аудиту.

"Це є вимогою МВФ та США" , - додав депутат.

Нагадаємо, під час аудиту Рахункової палати встановлено, що 3,36 мільярда грн, виділених на закупівлю безпілотних систем, було використано з порушенням нормативно-правових актів.