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Бюджетный комитет ВР поддержал реформу Счетной палаты – нардеп

Бюджетный комитет ВР поддержал реформу Счетной палаты – нардеп
Фото: Facebook

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал в первом чтении законопроект № 10044-д о реформе Счетной палаты.﻿ Об этом заявил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Экономическая правда.

Железняк также перечислил, что она предусматривает:

  • Расширение мандата на все публичные финансы (бюджеты ОМС, средства ГП и внебюджетные фонды),
  • Усиление финансовой, политической и административной независимости РП,
  • Прозрачный конкурс на членов СП с решающим голосом международных экспертов,
  • Формальные парламентские процедуры для рассмотрения отчетов и мониторинга выполнения рекомендаций
  • Счетная палата будет иметь 11 (вместо 13 сейчас) членов
  • Внедрение периодического внешнего оценивания независимыми экспертами с международным опытом аудита.
"Это является требованием МВФ и США", - добавил депутат.

Напомним, во время аудита Счетной палаты установлено, что 3,36 миллиарда грн, выделенных на закупку беспилотных систем, было использовано с нарушением нормативно-правовых актов.

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