Росія увійшла до трійки країн з найбільшим ризиком масових протестів - дослідження

Росія увійшла до трійки лідерів серед країн, у яких 2025 року можуть статися серйозні політичні потрясіння, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у дослідженні Bloomberg.

Агентство провело аналіз серед країн із найбільшою у світі економікою — лідером із ризику виникнення заворушень стала Туреччина, закривають трійку Сполучені Штати Америки.

У виданні пояснили, що аналіз ґрунтується на вивченні конфліктів між державою та людьми, а також конфліктами між різними групами суспільства, які призвели до загибелі понад 25 осіб. У РФ таким прикладом став так званий бунт оголошеної терористичною організацією ПВК "Вагнер" у червні 2023 року.

Імовірність потрясінь у США аналітики пов'язують із виборами президента, запланованими на 5 листопада цього року, із замахом на кандидата від республіканців Дональда Трампа 13 липня, а також стріляниною 15 вересня у Флориді, де експрезидент грав у гольф.

Ймовірність відкритих цивільних заворушень у США невелика – усього 2,9%, але ризик для країни більш ніж удвічі вищий, ніж, наприклад, для Канади, Німеччини та Австралії, яких вважають "демократичними аналогами Америки".

Далі в рейтингу з 2% ймовірності політичних зіткнень – Бразилія, Китай, Індія, Саудівська Аравія, Британія та Мексика. Низка європейських країн (Німеччина, Франція, Італія) дістала 1%, нарівні з Японією, Південною Кореєю, Індонезією, Австралією, Канадою та Аргентиною.