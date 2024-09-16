Россия вошла в тройку стран с наибольшим риском массовых протестов - исследование

Россия вошла в тройку лидеров среди стран, в которых в 2025 году могут произойти серьезные политические потрясения, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в исследовании Bloomberg.

Агентство провело анализ среди стран с крупнейшей в мире экономикой — лидером по риску возникновения беспорядков стала Турция, закрывают тройку Соединенные Штаты Америки.

В издании пояснили, что анализ основывается на изучении конфликтов между государством и людьми, а также конфликтов между различными группами общества, которые привели к гибели более 25 человек. В РФ таким примером стал так называемый бунт объявленной террористической организацией ЧВК "Вагнер" в июне 2023 года.

Вероятность потрясений в США аналитики связывают с выборами президента, запланированными на 5 ноября этого года, с покушением на кандидата от республиканцев Дональда Трампа 13 июля, а также стрельбой 15 сентября во Флориде, где экс-президент играл в гольф.

Вероятность открытых гражданских беспорядков в США невелика — всего 2,9%, но риск для страны более чем вдвое выше, чем, например, для Канады, Германии и Австралии, которые считаются "демократическими аналогами Америки".

Далее в рейтинге с 2% вероятности политических столкновений — Бразилия, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Великобритания и Мексика. Ряд европейских стран (Германия, Франция, Италия) получил 1%, наравне с Японией, Южной Кореей, Индонезией, Австралией, Канадой и Аргентиной.