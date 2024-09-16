Євросоюз очікує ще майже мільйон заяв для отримання притулку

Кількість нових шукачів притулку в ЄС трохи зменшилася за шість місяців 2024 року, проте все ще становить понад пів мільйона. Про це свідчать офіційні дані, опубліковані Агентством Європейського Союзу з питань притулку (EUAA), повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що станом на кінець червня країни ЄС зареєстрували 513 000 заяв. Німеччина отримала майже чверть усіх заявок (124 000), проте це менше, ніж минулого року. В Італії кількість заяв зросла більш ніж на третину, порівнянні з 2023 роком - 85 000, а в Іспанії загальна кількість заявок була стабільною, але на високому рівні (88 000). Кіпр отримував найбільшу кількість заявок на душу населення - 4 900.

Найбільше прохачів притулку серед сирійців (71 000), що на 7% більше порівняно з 2023 роком. Далі ідуть афганці (45 000), які подали на 18% заявок менше ніж торік. Венесуельці (37 000) і колумбійці (29 000), а також, меншою мірою, перуанці (14 000) продовжують подавати значну кількість заяв на отримання притулку.

Загалом EUAA прогнозує близько мільйона заяв про надання притулку до кінця року.

Як зазначили в EUAA, станом на кінець червня 2024 року тимчасовим захистом користуються 4,5 мільйона біженців з України. Агентство зафіксувало невелике зростання кількості заяв про надання притулку від українців (12 000), більше половини з яких були подані у Франції, а п'ята частина - у Польщі.