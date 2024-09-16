Евросоюз ожидает еще почти миллион заявлений для получения убежища

Количество новых искателей убежища в ЕС несколько уменьшилось за шесть месяцев 2024 года, однако все еще составляет более полумиллиона. Об этом свидетельствуют официальные данные, опубликованные Агентством Европейского Союза по убежищу (EUAA), сообщает Укринформ.

Отмечается, что на конец июня страны ЕС зарегистрировали 513 000 заявлений. Германия получила почти четверть всех заявок (124 000), однако это меньше, чем в прошлом году. В Италии количество заявлений выросло более чем на треть, по сравнению с 2023 годом – 85 000, а в Испании общее количество заявок было стабильным, но на высоком уровне (88 000). Кипр получал наибольшее количество заявок на душу населения – 4 900.

Больше всего просителей убежища среди сирийцев (71 000), что на 7% больше по сравнению с 2023 годом. Далее следуют афганцы (45 000), которые подали на 18% заявок меньше, чем в прошлом. Венесуэльцы (37 000) и колумбийцы (29 000), а также в меньшей степени перуанцы (14 000) продолжают подавать значительное количество заявлений на получение убежища.

В общей сложности EUAA прогнозирует около миллиона заявлений о предоставлении убежища до конца года.

Как отметили в EUAA, по состоянию на конец июня 2024 года временной защитой пользуются 4,5 миллиона беженцев из Украины. Агентство зафиксировало небольшой рост заявлений о предоставлении убежища от украинцев (12 000), более половины из которых были поданы во Франции, а пятая часть - в Польше.