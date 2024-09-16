Номерні знаки на транспорт в Україні: скільки доведеться заплатити

Номерні знаки державної реєстрації отримують всі транспортні засоби - коли відбувається їх перша реєстрація на території України або ж перереєстрація. При цьому вартість номерів для авто або мототранспорту залежить від їхнього різновиду, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Головного сервісного центру МВС.

Різновиди номерних знаків

До вибору номерних знаків для своєї машини деякі водії підходять досить відповідально, проте інколи власники автівок плутають їхні різновиди.

В цілому, згідно з інформацією сервісного центру МВС, варто згадати про:

"класичні" або ж стандартні номерні знаки державної реєстрації

номерні знаки держреєстрації із визначеною комбінацією цифр (платна комбінація)

індивідуальні номерні знаки державної реєстрації

Підібрати та забронювати комбінацію номерних знаків можна у "Кабінеті водія﻿".

Стандартні номерні знаки

У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що стандартні номерні знаки містять:

символ державної належності транспортного засобу (напис "UA" та зображення Державного прапора України, розміщені на тлі прямокутника синього кольору зліва)

дві літери, які позначають регіон, де відбуваються реєстраційні дії

чотири цифри

дві літери серії

При цьому літери та цифри на знаках можуть бути двох кольорів:

чорного кольору - для всіх типів автомобілів, причепів, мотоциклів, мопедів

зеленого кольору - для транспортних засобів, які приводяться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння

Крім того, у сервісних центрах МВС видають:

або стандартні прямокутні номерні знаки державної реєстрації

або так звані "американські", що мають більш квадратну форму (для автомобілів з неформатним місцем закріплення номерного знаку)

Орієнтовна вартість номерних знаків:

350 грн - спецпродукція для авто

122 грн - спецпродукція для мототранспорту

Платні номерні знаки

Номерні знаки державної реєстрації із визначеною комбінацією цифр є платними, оскільки їх вартість враховує:

вартість металевої номерної бази

вартість визначеної комбінації цифр

Уточнюється, що платні номерні знаки для легкових авто коштують від 4 800 до 96 000 грн. Як приклад у прес-службі Головного сервісного центру МВС наводять такі варіанти:

із трьома однаковими цифрами не поспіль (наприклад "7077") - вони коштуватимуть 4 800 грн

із двома послідовними парами однакових цифр (наприклад "3344") - вони коштуватимуть 18 000 грн

із комбінацією з чотирьох одиниць - 60 000 грн

із комбінацією "0007" - 96 000 грн

Перевірити вартість платного номерного знаку можна на сайті Головного сервісного центру МВС за посиланням (тоді як забронювати - у "Кабінеті водія").

Індивідуальні номерні знаки

Індивідуальний номерний знак є додатком до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника (тобто напис є унікальним і не може повторюватись).

Він дійсний лише на території України.

Напис на індивідуальних номерних знаках для автомобілів може містити від трьох до восьми символів (від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр).

Вартість такої послуги:

спецпродукція (номерний знак) для легкових авто - 204 грн

спецпродукція (номерний знак) для мотоциклів - 92,4 грн

три символи (мінімальне замовлення) - 300 грн

кожний наступний (до восьми символів) - 90 грн

графічний елемент - 500 грн

Замовити індивідуальні номерні знаки можна:

при особистому зверненні - в будь-якому зручному сервісному центрі МВС

віддалено - онлайн у "Кабінеті водія"

Щоб закріпити індивідуальні номерні знаки, необхідно перереєструвати авто у сервісному центрі МВС та отримати нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Покарання за відсутність номерного знаку

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що автомобіль без номерних знаків з погляду держави є суттєвою загрозою для правопорядку.

Згідно з чинним законодавством, недобросовісних водіїв, які керують транспортним засобом без належного номерного знаку, можуть покарати.