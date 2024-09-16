Номерные знаки на транспорт в Украине: сколько придется заплатить

Номерные знаки государственной регистрации получают все транспортные средства - когда происходит их первая регистрация на территории Украины или же перерегистрация. При этом стоимость номеров для авто или мототранспорта зависит от их разновидности, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Разновидности номерных знаков

К выбору номерных знаков для своей машины некоторые водители подходят достаточно ответственно, но иногда владельцы автомобилей путают их разновидности.

В целом, согласно информации сервисного центра МВД, следует упомянуть про:

"классические" или же стандартные номерные знаки государственной регистрации

номерные знаки госрегистрации с определенной комбинацией цифр (платная комбинация)

индивидуальные номерные знаки государственной регистрации

Подобрать и забронировать комбинацию номерных знаков можно в "Кабинете водителя﻿".

Стандартные номерные знаки

В Главном сервисном центре МВД напомнили, что стандартные номерные знаки содержат:

символ государственной принадлежности транспортного средства (надпись "UA" и изображение Государственного флага Украины, размещенные на фоне прямоугольника синего цвета слева)

две буквы, обозначающие регион, где происходят регистрационные действия

четыре цифры

две буквы серии

При этом буквы и цифры на знаках могут быть двух цветов:

черного цвета - для всех типов автомобилей, прицепов, мотоциклов, мопедов

зеленого цвета - для транспортных средств, приводимых в движение электрическим двигателем и не имеющих двигателя внутреннего сгорания

Кроме того, в сервисных центрах МВД выдают:

или стандартные прямоугольные номерные знаки государственной регистрации

или так называемые "американские", имеющие более квадратную форму (для автомобилей с неформатным местом закрепления номерного знака)

Ориентировочная стоимость номерных знаков:

350 грн - спецпродукция для авто

122 грн - спецпродукция для мототранспорта

Платные номерные знаки

Номерные знаки государственной регистрации с определенной комбинацией цифр - платные, поскольку их стоимость учитывает:

стоимость металлической номерной базы

стоимость определенной комбинации цифр

Уточняется, что платные номерные знаки для легковых автомобилей стоят от 4 800 до 96 000 грн. В качестве примера в пресс-службе Главного сервисного центра МВД приводят следующие варианты:

с тремя одинаковыми цифрами не подряд (например "7077") - они будут стоить 4 800 грн

с двумя последовательными парами одинаковых цифр (например, "3344") - они будут стоить 18 000 грн

с комбинацией из четырех единиц - 60 000 грн

с комбинацией "0007" - 96 000 грн

Проверить стоимость платного номерного знака можно на сайте Главного сервисного центра МВД по ссылке (тогда как забронировать - в "Кабинете водителя").

Индивидуальные номерные знаки

Индивидуальный номерной знак является приложением к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства по индивидуальному заказу владельца (т.е. надпись уникальна и не может повторяться).

Он действителен только на территории Украины.

Надпись на индивидуальных номерных знаках для автомобилей может содержать от трех до восьми символов (от трех до восьми букв или от трех до семи букв и цифр).

Стоимость такой услуги:

спецпродукция (номерной знак) для легковых авто - 204 грн

спецпродукция (номерной знак) для мотоциклов - 92,4 грн

три символа (минимальный заказ) - 300 грн

каждый следующий (до восьми символов) - 90 грн

графический элемент - 500 грн

Заказать индивидуальные номерные знаки можно:

при личном обращении - в любом удобном сервисном центре МВД

удаленно - онлайн в "Кабинете водителя"

Для закрепления индивидуальных номерных знаков необходимо перерегистрировать авто в сервисном центре МВД и получить новое свидетельство о регистрации транспортного средства.

Наказание за отсутствие номерного знака

Напомним, ранее мы рассказывали, что автомобиль без номерных знаков с точки зрения государства - существенная угроза для правопорядка.

Согласно действующему законодательству, недобросовестных водителей, управляющих транспортным средством без должного номерного знака, могут наказать.