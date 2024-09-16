Мін'юст заблокував спробу російського олігарха вивести з-під санкцій бізнес

Міністерство юстиції задовольнило скаргу Бюро економічної безпеки і скасувало переоформлення бізнесу російського олігарха Михайла Гуцерієва на громадянина Туреччини. Відповідний наказ опубліковано на офіційному сайті Мінʼюсту 6 вересня 2024 року, повідомляє ЛігаБізнес.

На це звернула увагу команда Trap Aggressor, яка місяць тому опублікувала матеріал про те, як російський мільярдер Гуцерієв перереєстровує свої компанії на родичів і близьких осіб, щоб уникнути санкцій.

Міністерство підтвердило, що перереєстрація одного з найбільших логістичних комплексів в Україні "МЛП-Чайка" відбулася з порушенням санкційного законодавства, та анулювало відповідні реєстраційні дії.

Уперше про те, що бізнес Гуцерієва у грудні 2022 року переписали на громадянина Туреччини Месута Догана з метою уникнення санкцій, Trap Agressor повідомив ще у січні 2023 року.

Тобто на те, щоб Мінʼюст відреагував на це порушення, знадобилося більш ніж рік з моменту публікації.

Михайло Гуцерієв – засновник промислово-фінансової групи "Сафмар", куди входять нафтовидобувні холдинги "Русснефть" і "Нефтиса", вуглевидобувний холдинг "Русккий уголь", аграрні компанії, готельний та медіабізнес. Статки олігарха за оцінкою Forbes у 2024 році становлять $3,7 млрд США.Його син Саїд має британське громадянство і володіє багатогалузевим конгломератом "Сафмар фінансові інвестиції". До нього входять компанії нафтовидобувної та переробної, вугільної, калійної промисловості, будівельні холдинги, логістичні центри, готелі, медійні ресурси. Гуцерієв-молодший також володіє торговельною мережею з продажу техніки та електроніки "М.Видео". Батько та син продовжують співпрацювати з російським ВПК.

25 серпня 2022 року в межах кримінального провадження Печерський районний суд наклав арешт на 80 000 кв. метрів логістичних приміщень поблизу Києва, які належать "МЛП-Чайка".

Але менше ніж за місяць арешт скасували, а склади, які могли бути конфісковані на користь України, перереєстрували на турецького бізнесмена.

За даними джерел Trap Aggressor, скарга була подана БЕБ у межах розслідування про умисне ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі. Слідство встановило, що реальним власником "МЛП-Чайка" є підсанкційний Михайло Гуцерієв.

Детективи БЕБ також зафіксували, що у 2022-2023 роках з рахунків цієї компанії було виведено 75 млн грн в інтересах осіб, повʼязаних з Росією.

Крім того, під час розгляду скарги в Мінʼюсті працівники компанії намагалися вивести з рахунків ще понад 240 млн грн, але БЕБ заблокувало ці кошти.

19 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський наклав санкції на олігарха Гуцерієва. Йому заборонили розпоряджатися власними активами на території України на 10 років.

21 червня 2021 року до Гуцерієва застосував санкції Європейський Союз. Спроба оскажити їх виявилася невдалою.

За даними Trap Aggressor, Месут Доган – інструктор з мотокросу з Анталії (Туреччина), який, окрім того, вказує себе як власника невеликої коровʼячої ферми. Він підтримує тісні контакти з громадянами РФ і регулярно організовує для них різноманітні мототури.

За даними джерел проєкту, на рішення Мінʼюсту вже відреагувало посольство Туреччини в Україні. Воно звернулося до українських державних органів із заявою про нібито порушення прав турецького бізнесмена.