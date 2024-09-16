Минюст заблокировал попытку российского олигарха вывести из-под санкций бизнес

Министерство юстиции удовлетворило жалобу Бюро экономической безопасности и упразднило переоформление бизнеса российского олигарха Михаила Гуцериева на гражданина Турции. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Минюста 6 сентября 2024 года, сообщает Лига.Бизнес.

На это обратила внимание команда Trap Aggressor, которая месяц назад опубликовавшая материал о том, как российский миллиардер Гуцериев перерегистрирует свои компании на родственников и близких лиц, чтобы избежать санкций.

Министерство подтвердило, что перерегистрация одного из самых больших логистических комплексов в Украине "МЛП-Чайка" произошла с нарушением санкционного законодательства, и аннулировало соответствующие регистрационные действия.

Впервые о том, что бизнес Гуцериева в декабре 2022 года переписали на гражданина Турции Месута Догана во избежание санкций, Trap Agressor сообщил еще в январе 2023 года.

То есть на то, чтобы Минюст отреагировал на это нарушение, понадобилось более года с момента публикации.

Михаил Гуцериев – основатель промышленно-финансовой группы "Сафмар", куда входят нефтедобывающие холдинги "Русснефть" и "Нефтиса", угледобывающий холдинг "Русский уголь", аграрные компании, гостиничный и медиа-бизнес. Состояние олигарха по оценке Forbes в 2024 году составляет $3,7 млрд США.

Его сын Саид имеет британское гражданство и владеет многоотраслевым конгломератом "Сафмар финансовые инвестиции". В него входят компании нефтедобывающей и перерабатывающей, угольной, калийной индустрии, строительные холдинги, логистические центры, гостиницы, медийные ресурсы. Гуцериев-младший также владеет торговой сетью по продаже техники и электроники "М.Видео".

Отец и сын продолжают сотрудничать с российским ВПК.

25 августа 2022 года в рамках уголовного производства Печерский районный суд наложил арест на 80 000 кв. метров логистических помещений вблизи Киева, принадлежащих "МЛП-Чайка".

Но менее чем за месяц арест был отменен, а склады, которые могли быть конфискованы в пользу Украины, перерегистрировали на турецкого бизнесмена.

По данным источников Trap Aggressor, жалоба была подана БЭБ в рамках расследования об умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие установило, что реальным владельцем МЛП-Чайка является подсанкционный Михаил Гуцериев.

Детективы БЭБ также зафиксировали, что в 2022-2023 годах со счетов этой компании было выведено 75 млн грн в интересах лиц, связанных с Россией.

Кроме того, при рассмотрении жалобы в Минюсте работники компании пытались вывести со счетов еще более 240 млн грн, но БЭБ заблокировало эти средства.

19 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на олигарха Гуцериева. Ему запретили распоряжаться своими активами на территории Украины на 10 лет.

21 июня 2021 к Гуцериеву применил санкции Европейский Союз. Попытка взбесить их оказалась неудачной.

По данным Trap Aggressor, Месут Доган – инструктор по мотокроссу из Антальи (Турция), который, кроме того, указывает на себя как владельца небольшой коровьей фермы. Он поддерживает тесные контакты с гражданами РФ и регулярно организует для них всевозможные мототуры.

По данным источников проекта, на решение Минюста уже отреагировало посольство Турции в Украине. Оно обратилось в украинские государственные органы с заявлением о якобы нарушении прав турецкого бизнесмена.