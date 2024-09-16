В Україні запускають "єДозвіл" для підприємців: що це змінить для бізнесу

В Україні Єдина державна електронна система дозвільних документів ("єДозвіл") стане доступною для підприємців уже з 18 вересня.﻿ Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко під час заходу "Економічна політика України. Відновлення під час війни" в Києві, повідомляє Економічна правда.

"Ми запускаємо систему "єДозвіл". Вже післязавтра підприємцям на порталі "Дія" стане доступна послуга з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

Раніше декларація реєструвалася територіальним центром Держпраці за п’ять днів. Відтепер бізнес зможе подати декларацію зручно та швидко в один клік, а система "єДозвіл" автоматично перевірить та зареєструє її" , — сказала Юлія Свириденко.

Нещодавно Кабмін додав до цього переліку висновок Мінекономіки, який дає право подовжити граничний строк розрахунків за експортно-імпортними операціями.

"Хочемо, аби підприємці могли отримати й висновок, який дає право подовжити граничний строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту. До сьогодні висновок видавався в паперовій формі. Незабаром подача документів займатиме до години часу замість кількох днів" , — розповіла Юлія Свириденко.

Ця послуга запрацює у жовтні й теж буде доступною в "Дії".

Як зазначив заступник Міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт, у планах Мінекономіки — повна цифровізація дозволів та ліцензій.

"Довгостроково маємо амбітну ціль — 100% дозволів і ліцензій Мінекономіки видає в електронному форматі, а середній час обробки заявок складає один робочий день" , — сказав Олександр Циборт.

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову та дав старт системі "єДозвіл" для бізнесу. Скоро в Дії запрацює перший етап проєкту — п’ять послуг для отримання ліцензій та декларації у сфері охорони праці. Поступово перелік розширюватиметься