В Украине запускают "єДозвіл" для предпринимателей: что это изменит для бизнеса
В Украине Единая государственная электронная система разрешительных документов ("єДозвіл") станет доступной для предпринимателей уже с 18 сентября. Об этом заявила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко во время мероприятия "Экономическая политика Украины. Восстановление во время войны" в Киеве, сообщает Экономическая правда.
"Мы запускаем систему "єДозвіл". Предпринимателям на портале "Дія" станет доступна услуга по регистрации декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда.
Ранее декларация регистрировалась территориальным центром Гоструда за пять дней. Теперь бизнес сможет подать декларацию удобно и быстро в один клик, а система "єДозвіл" автоматически проверит и зарегистрирует ее", - сказала Юлия Свириденко.
Недавно Кабмин добавил в этот перечень заключение Минэкономики, которое дает право продлить предельный срок расчетов по экспортно-импортным операциям.
"Хотим, чтобы предприниматели могли получить и заключение, которое дает право продлить предельный срок расчетов по операциям по экспорту и импорту. До сих пор заключение выдавалось в бумажной форме. Вскоре подача документов будет занимать до часа времени вместо нескольких дней", - рассказала Юлия Свириденко.
Эта услуга заработает в октябре и тоже будет доступна в "Дії".
Как отметил заместитель Министра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александр Циборт, в планах Минэкономики - полная цифровизация разрешений и лицензий.
"Долгосрочно имеем амбициозную цель - 100% разрешений и лицензий Минэкономики выдает в электронном формате, а среднее время обработки заявок составляет один рабочий день", - сказал Александр Циборт.