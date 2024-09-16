В Украине запускают "єДозвіл" для предпринимателей: что это изменит для бизнеса

В Украине Единая государственная электронная система разрешительных документов ("єДозвіл") станет доступной для предпринимателей уже с 18 сентября.﻿ Об этом заявила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко во время мероприятия "Экономическая политика Украины. Восстановление во время войны" в Киеве, сообщает Экономическая правда.

"Мы запускаем систему "єДозвіл". Предпринимателям на портале "Дія" станет доступна услуга по регистрации декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда.

Ранее декларация регистрировалась территориальным центром Гоструда за пять дней. Теперь бизнес сможет подать декларацию удобно и быстро в один клик, а система "єДозвіл" автоматически проверит и зарегистрирует ее" , - сказала Юлия Свириденко.

Недавно Кабмин добавил в этот перечень заключение Минэкономики, которое дает право продлить предельный срок расчетов по экспортно-импортным операциям.

"Хотим, чтобы предприниматели могли получить и заключение, которое дает право продлить предельный срок расчетов по операциям по экспорту и импорту. До сих пор заключение выдавалось в бумажной форме. Вскоре подача документов будет занимать до часа времени вместо нескольких дней" , - рассказала Юлия Свириденко.

Эта услуга заработает в октябре и тоже будет доступна в "Дії".

Как отметил заместитель Министра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александр Циборт, в планах Минэкономики - полная цифровизация разрешений и лицензий.