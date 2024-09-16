МЗС про реакцію РФ на запрошення ООН до Курської області: Кремль боїться

У Кремлі зневажають гуманітарні потреби власного народу і бояться, що міжнародні спостерігачі ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста побачать реальну ситуацію в районах Курської області, які перебувають під контролем ЗСУ. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, повідомляє Укрінформ.

"Реакція Кремля на пропозицію України долучити ООН та МКЧХ до гуманітарних зусиль у Курській області свідчить про зневагу Росії до власного народу та його гуманітарних потреб, а також про страх перед тим, що міжнародні спостерігачі побачать реальну ситуацію. Досить промовисто" , - написав речник.

Раніше міністерство закордонних справ України звернулося до Організації Об'єднаних Націй і до Міжнародного комітету Червоного Хреста з пропозицією долучитися до заходів гуманітарного реагування в районах Курської області, що перебувають під контролем ЗСУ.

Прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков назвав це "провокацією" і заявив, що у Москві розраховують, що адресати не сприймуть цього звернення.