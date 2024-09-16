В Кремле пренебрегают гуманитарными потребностями собственного народа и боятся, что международные наблюдатели ООН и Международного комитета Красного Креста увидят реальную ситуацию в районах Курской области, находящихся под контролем ВСУ. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, сообщает Укринформ.

"Реакция Кремля на предложение Украины приобщить ООН и МККК к гуманитарным усилиям в Курской области свидетельствует о пренебрежении России к собственному народу и его гуманитарным потребностям, а также о страхе перед тем, что международные наблюдатели увидят реальную ситуацию. Достаточно красноречиво" , - написал спикер.

Ранее министерство иностранных дел Украины обратилось в Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста с предложением присоединиться к мерам гуманитарного реагирования в районах Курской области, находящихся под контролем ВСУ.

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков назвал это "провокацией" и заявил, что в Москве рассчитывают, что адресаты не воспримут это обращение.