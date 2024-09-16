Фонд держмайна планує приватизувати найстарішу солеварню в Україні

Фонд держмайна включив "Солевиварювальний дрогобицький завод" до переліку об'єктів, які підлягають приватизації, повідомляє ЛігаБізнес.

"Дрогобицька солеварня потребує розвитку, тому піде на приватизацію", – йдеться у повідомленні Фонду.

Дрогобицька солеварня безперервно працює з 1250 року. Після припинення роботи Артемсолі через повномасштабну війну підприємство залишилось ключовим виробником солі в Україні.

Солеварня перебуває в управлінні Фонду з 2019 року. У 2023 році ФДМ вперше заговорив про можливість її приватизації та оголосив, що спільно з Львівською ОВА знайшов інвестора.

Проти приватизації виступили міськрада Дрогобича та місцева громада. "Солеварня – душа міста. Тому першочергово своє слово має сказати громада", – заявляв мер Дрогобича Тарас Кучма.

Він додав, що місцеве самоврядування та громадськість неодноразово зверталися до державних інстанцій, щоб солеварню передали до комунальної власності міста з можливістю залучати інвесторів.

До єдиного майнового комплексу підприємства входять дев'ять пам'яток архітектури місцевого значення. Відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" пам'ятник може бути приватизований лише за умови укладання майбутнім власником з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронного договору.

Таким чином, укладання охоронного договору буде умовою приватизації єдиного майнового комплексу підприємства, зазначають у ФДМ.

На цьому етапі йде підготовка солеварні до приватизації. Вся інформація та документи щодо об'єкта приватизації будуть розміщені на сайті ФДМ та у віртуальній кімнаті даних об'єкта. Торги пройдуть на електронній платформі Prozorro.Продажі.