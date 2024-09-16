Фонд госимущества планирует приватизировать старейшую солеварню в Украине

Фонд госимущества включил "Солевыварочный дрогобычский завод" в перечень объектов, подлежащих приватизации, сообщает Лига.Бизнес.

"Дрогобычская солеварня нуждается в развитии, поэтому пойдет на приватизацию" , — говорится в сообщении Фонда.

Дрогобычская солеварня непрерывно работает с 1250 года. После прекращения работы Артемсоли из-за полномасштабной войны предприятие осталось ключевым производителем соли в Украине.

Солеварня находится в управлении Фонда с 2019 года. В 2023 году ФГИ впервые заговорил о возможности ее приватизации и объявил, что совместно с Львовской ОВА нашел инвестора.

Против приватизации выступили горсовет Дрогобыча и местная община. "Солеварня – душа города. Поэтому первоочередно свое слово должна сказать община" , – заявлял мэр Дрогобыча Тарас Кучма.

Он добавлял, что местное самоуправление и общественность неоднократно обращались в государственные инстанции, чтобы солеварню передали в коммунальную собственность города с возможностью привлекать инвесторов.

В единый имущественный комплекс предприятия входят девять памятников архитектуры местного значения. В соответствии с Законом Украины "Об охране культурного наследия" памятник может быть приватизирован только при условии заключения будущим собственником с соответствующим органом охраны культурного наследия охранного договора.

Таким образом, заключение охранного договора будет условием приватизации единого имущественного комплекса предприятия, указывают в ФГИ.

На данном этапе идет подготовка солеварни к приватизации. Вся информация и документы относительно объекта приватизации будут размещены на сайте ФГИ и в виртуальной комнате данных объекта. Торги пройдут на электронной платформе Prozorro.Продажи.