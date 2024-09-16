У Казахстані вважають РФ "непереможною" та закликають до підтримки китайсько-бразильського мирного плану

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що Росія «непереможна у військовому плані», а подальша ескалація війни матиме «непоправні наслідки для всього людства» і насамперед для тих країн, які залучені до «російсько-українського конфлікту». З посиланням на офіційний сайт президента Казахстану, повідомляє Новое время.

Про це він сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Токаєв також заявив, що «шанс досягти перемир’я був втрачений з відмовою підписати Стамбульську угоду». Водночас, на його думку, шанс «досягнення миру» залишається.

«На наш погляд, мирний план Китаю та Бразилії заслуговує на підтримку. Керівники держав приходять і йдуть, а народи, тим більше сусідні, мають жити в мирі та взаєморозумінні» , — сказав він.



Токаєв також зазначив, що Казахстан має з Росією найдовший у світі сухопутний кордон, і між країнами «розвивається співробітництво в межах стратегічного партнерства і союзництва».

Водночас, за словами президента, у Казахстані «з щирою симпатією ставляться до українського народу та його культури».

«Між нашими державами ніколи не було розбіжностей. Посольство нашої країни продовжує функціонувати в Києві», — додав Токаєв.