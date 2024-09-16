В Казахстане считают РФ "непобедимой" и призывают к поддержке китайско-бразильского мирного плана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия «непобедима в военном плане», а дальнейшая эскалация войны будет иметь «непоправимые последствия для всего человечества», и прежде всего для тех стран, которые вовлечены в «российско-украинский конфликт». Со ссылкой на официальный сайт президента Казахстана, сообщает Новое время.

Об этом он сказал во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Токаев также заявил, что «шанс достичь перемирия был упущен с отказом подписать Стамбульское соглашение». В то же время, по его мнению, шанс «достижения мира» остается.

«На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки. Руководители государств приходят и уходят, а народы, тем более соседние, должны жить в мире и взаимопонимании» , — сказал он.

Токаев также отметил, что Казахстан имеет с Россией самую длинную в мире сухопутную границу, и между странами «развивается сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества».

В то же время, по словам президента, в Казахстане «с искренней симпатией относятся к украинскому народу и его культуре».