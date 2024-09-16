Затримано двох неповнолітніх паліїв автівок ЗСУ в Києві та Краматорську

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали двох 16-річних паліїв авто Сил оборони, які виконували замовлення російських спецслужб у Києві та Краматорську.﻿ З посиланням на пресцентр СБУ, повідомляє Лівий берег.

Зловмисники "полювали" на позашляховики ЗСУ, обладнані під виконання бойових завдань на передовій. Спочатку вони знаходили потенційні цілі та погоджували їх зі своїми російськими кураторами.

t.me/SBUkr

Потім палії прибували на місця паркування військових авто та підпалювали їх використовуючи бензин та легкозаймисті суміші.

"Для "звіту" перед окупантами фігуранти знімали загоряння на камери своїх телефонів, сподіваючись на "легкий заробіток". Утім, жоден з підпалювачів не дочекався обіцяних грошей від рашистів" , — ідеться у повідомленні відомства.

Зокрема, у Києві правоохоронці затримали 16-річного фігуранта, який приїхав з Черкащини, щоб здійснити серію підпалів військових авто у столиці.

Для "тестового" завдання молодик мав спалити позашляховик, який волонтери придбали для однієї з бойових бригад ЗСУ, що воює на східному фронті. Співробітники Служби безпеки затримали зловмисника "по гарячих слідах".

t.me/SBUkr

У Донецькій області СБУ та Нацполіція затримали мешканця Краматорська, який також хотів "заробити" на підпалах авто Сил оборони. Одразу після першої спроби знищити позашляховик українського воїна, Служба безпеки затримала молодика і вилучила у нього засоби підпалу.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Затриманим загрожує до 8 років тюрми.